Ситуація на передовій та запезпечення снарядами: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основними темами були ситуація на передовій.
Про це йдеться в Telegram-каналі Зеленського.
Головком Залужний та командувачі напрямків Сирський, Тарнавський, Москальов, Гнатов доповілі про ситуацію на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.
"Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД (міжнародної технічної допомоги, - ред.), постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", – йдеться в повідомленні.
Також Зеленський заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від повітряних ударів Росії.
"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", – зазначив президент.