Ситуація на передовій та запезпечення снарядами: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основними темами були ситуація на передовій.

Про це йдеться﻿ в Telegram-каналі Зеленського.

Головком Залужний та командувачі напрямків Сирський, Тарнавський, Москальов, Гнатов доповілі про ситуацію на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.

"Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД (міжнародної технічної допомоги, - ред.), постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування" , – йдеться в повідомленні.