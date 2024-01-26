Newsweek: У США спалахнула міграційна криза, Техас ігнорує вказівки Байдена

Національна гвардія з Техасу взяли під контроль кордон із Мексикою і не пускають до штату нелегальних мігрантів, незважаючи на офіційний указ президента США Джо Байдена та рішення Верховного суду країни, повідомляє Ділова столиця.

Верховний суд США ухвалив 22 січня, що федеральні агенти та Національна гвардія повинні прибрати колючий дріт з кордону Техасу та Мексики, встановлений владою штату з посиланням на Newsweek.

Це спричинило негативну реакцію з боку губернатора штату Грега Ебботта.

24 січня він опублікував листа, в якому посилається на "конституційні повноваження Техасу захищати і захищати себе" від того, що він назвав "вторгненням" мігрантів до штату.

Він також активував 1-у статтю секції 10 параграфа 3 конституції США, яка дозволяє оголосити військовий стан у штаті та діяти без огляду на федеральний уряд.

"Його (Байдена — "ДС") дії викликали безпрецедентне вторгнення, від якого ми повинні захищатися" , — заявив Еббот.

Два конгресмени-демократи з Техасу запропонували президенту Джо Байдену федералізувати Національну гвардію Техасу, вивівши її з-під контролю Ебботта.

У заяві, опублікованій 25 січня, 25 губернаторів-республіканців висловили солідарність із Ебботтом.

"Техас має конституційне право захищати себе та націю" , – наголошується у їхній заяві.

Губернатор Оклахоми Кевін Стітт назвав ситуацію "пороховою бочкою".

"Байден опиниться у важкій ситуації, якщо він спробує федералізувати ці війська... Я думаю, що вони опиняться перед складним вибором — захистити свою батьківщину або дотримуватися вказівок Байдена" , — сказав він.

Стітт припустив, що Національну гвардію інших штатів, контрольованих республіканцями, включаючи його власний, може бути відправлено до Техасу для підтримки Ебботта. Йдеться насамперед про ті штати, які також є прикордонними, додав він.

Колишній президент країни, який знову претендує на цю посаду, "республіканець" Дональд Трамп, висловив солідарність з Техасом і закликав "усі штати розмістити в Техасі свою охорону, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вивести їх назад через кордон".

У Мережі також публікують відео, які демонструють ситуацію на кордоні США та Мексики.

Civil war in Texas, US? Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court. Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024

Користувачі соцмережі X не виключають, що у зв'язку з протистоянням федерального уряду США та окремих штатів у країні може розпочатись громадянська війна.

Нагадаємо, у грудні 2023 року представники Республіканської партії США заблокували законопроєкт про виділення мільярдів доларів допомоги Україні та Ізраїлю у спробах пов'язати її з посиленням своїх південних кордонів.

12 січня стало відомо, що демократи відхилили вимоги спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона щодо зміцнення кордону з Мексикою в обмін на допомогу Україні.

Однак того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що тепер більше вірить, що Сполучені Штати нададуть військову та фінансову допомогу Україні.

"Я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було у грудні. Думаю, що ми також додамо до результату" , — сказав він.

Джо Байден заявив, що республіканцям доведеться "за багато платити", якщо вони не виділять фінансову допомогу Україні.