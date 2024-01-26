Україна та Данія домовилися розпочати переговори про "гарантії безпеки"

Україна й Данія домовились почати двосторонні переговори над документом про так звані гарантії безпеки в межах декларації, ухваленої на останньому саміті НАТО в липні, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосив 26 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва.

Расмуссен підкреслив, що Данія відчуває відповідальність "допомогти Україні повністю відновити територіальну цілісність, дати відсіч російським військам, що вторглись на її територію, і стати повноправним членом ЄС"

"Звісно, я це обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою, і ми погодились, що тепер розпочнемо конкретні переговори про наші безпекові зобов’язання. І сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною", – додав він.

Голова данського МЗС зазначив, що також обговорив із українським колегою "конкретні шляхи, якими Данія може допомогти Україні відновити контроль над усією її територією".

Кулеба своєю чергою говорив, що Київ і Копенгаген домовились провести форум оборонних індустрій і обговорити співпрацю у виробництві дронів.

Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.