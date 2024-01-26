Росія надала список полонених, яких планували повернути 24 січня

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Росія після довгої паузи надала список із українськими військовими, які, за версією роспропаганди були на борту впавшого літака Іл-76, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Під час зустрічі Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня".

За даними відомства, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомились з відео нібито з місця авіатрощі і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Голова штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань".

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.

"Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку".

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