Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи

В Україні створять Всеукраїнську економічну платформу, яка має значно полегшити комунікації з підприємцями, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

"Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства" , — повідомив президент.

За його словами, уся спільнота українського бізнесу буде представлена на новій платформі.

"Зроблено в Україні" — це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших" , — наголосив президент.

Глава держави наголосив, що уряд разом з Офісом президента, обласними державними адміністраціями та експертами має організувати роботу платформи. ЇЇ головне завдання — бути інструментом дієвої комунікації.