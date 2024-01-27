Справа про домагання: Трампа зобов'язали виплатити понад 80 млн доларів

Колишній президент Дональд Трамп зобов’язаний виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці і журналістці Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному домаганні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє CNN із посиланням на суд присяжних Манхеттена.

Зазначається, що Трамп повинен виплатити зазначену суму за публічні заяви, які він зробив у 2019 році, заперечуючи звинувачення у спробі зґвалтування Керролл.

Зокрема, присяжні вирішили, що Трамп повинен виплатити Керролл компенсацію в розмірі 18,3 мільйона доларів – 11 мільйонів доларів на відновлення репутації і 7,3 мільйона доларів за емоційну шкоду.

Крім того, Трамп має сплатити 65 млн доларів штрафу за зловмисні дії, роблячи заяви щодо Керролл.

У публікації вказується, що ця сума більш ніж у вісім разів перевищує суму, яку Керролл вимагала.

Нагадаємо:

Федеральний суд Манхеттена визнав Трампа винним за цивільним позовом колумністки й письменниці Джин Керролл і зобов’язав виплатити компенсацію за домагання до неї й наклеп.