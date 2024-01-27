"Укренерго" отримало від США високовольтні автотрансформатори

Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) та американський уряд передали НЕК "Укренерго" ще два високовольтні автотрансформатори, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що американський уряд підтверджує свою готовність і надалі підтримувати національну українську енергетичну компанію в закупівлі високотехнологічного обладнання та додаткових автотрансформаторів для забезпечення електроенергією українців взимку.

Зазначається, що нове обладнання вже працює на об’єктах "Укренерго" в регіонах, які найбільше постраждали від масованих ракетних атак РФ минулої зими.

У компанії розповіли, що автотрансформатори є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури, вони забезпечують надійність електропостачання. Виготовлення та доставка одиниці такого обладнання займає близько року.

Зазначається, що два нові автотрансформатори - це перший етап проєкту з гуманітарної допомоги, в рамках якого USAID закупило і передасть "Укренерго" ще 16 автотрансформаторів.

Допомога США в захисті енергооб'єктів України

Сполучені Штати Америки виділили 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

Також нещодавно США передали Україні два потужних автотрансформатори, які мають посилити надійність енергопостачання споживачів.

Також Україна отримала від USAID 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд захисту енергооб'єктів від російських атака дронами та ракетами.