Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами" та ракетою "Іскандер-М"

Вночі 27 січня росіяни атакували Україну чотирма "Шахедами", які знищила ППО, і ракетою "Іскандер-М", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

"У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Усі чотири знищені на Кіровоградщині".

Крім того, окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської області РФ.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.