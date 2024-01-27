Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами" та ракетою "Іскандер-М"
Вночі 27 січня росіяни атакували Україну чотирма "Шахедами", які знищила ППО, і ракетою "Іскандер-М", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили.
"У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Усі чотири знищені на Кіровоградщині".
Крім того, окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської області РФ.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.