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Мер: Росіяни атакували Слов'янськ, зруйнували керамічний цех

Мер: Росіяни атакували Слов'янськ, зруйнували керамічний цех
Фото: Facebook

Уночі на 27 січня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області, зруйнували керамічний цех, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер Вадим Лях у Facebook.

"Недобрий ранок у Слов'янську.
Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.
Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня.
Вибито вікна".
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За даними влади, внаслідок удару жертв немає.

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