Мер: Росіяни атакували Слов'янськ, зруйнували керамічний цех

Уночі на 27 січня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області, зруйнували керамічний цех, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер Вадим Лях у Facebook.

"Недобрий ранок у Слов'янську.

Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.

Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня.

Вибито вікна".

За даними влади, внаслідок удару жертв немає.