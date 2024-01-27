Мер: Росіяни атакували Слов'янськ, зруйнували керамічний цех
Уночі на 27 січня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області, зруйнували керамічний цех, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив мер Вадим Лях у Facebook.
"Недобрий ранок у Слов'янську.
Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.
Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня.
Вибито вікна".
За даними влади, внаслідок удару жертв немає.