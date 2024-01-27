ВМС: Росія тримає у морях 9 кораблів, серед них носії "калібрів"

Загалом є 5 ракетоносіїв, загальний залп яких - 30 ракет, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у ВМС ЗСУ.

Ситуація в морях станом на ранок 27 січня:

у Чорному морі 6 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 22 ракет;

в Азовському морі 1 ворожий корабель;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря — 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).