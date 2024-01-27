ОВА: На Донеччині продовжують працювати 20 тисяч шахтарів
Попри військові дії та постійну небезпеку, на Донеччині продовжують працювати близько 20 тис шахтарів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив очільник Донецької Обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону
Як зазначає Філашкін, загалом в галузі продовжують працювати 20 тис людей. За останній час до видобутку вугілля були працевлаштовані 1300 людей.
Середня заробітна плата шахтарів у Донецькій області становить від 25, до 70 тис гривень.
Нині всі Українські ТЕС працюють на вугіллі, тому його видобуток залишається пріоритетною справою. Шахти у області постійно обстрілюють.
Так, 7 січня у Донецькій області обстріляли шахти, в результаті чого було знеструмлено дві з них, в яких перебували 18 працівників.
Нагадаємо:
5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.