Хакери ГУР атакували російську компанію, яка працювала на "оборонку"

Головне управління розвідки повідомило про успішну кібератаку – у Росії знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що ця компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

фото: ГУР

"Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайтів, десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора".