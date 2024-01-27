ОДП: Понад 1 736 дітей постраждало в Україні через російську агресію

Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях, повідомляє Ділова столиця.

Про поранених та убитих окупантами українських дітей повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 1 736 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 27 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула та понад 1 215 отримали поранення різного ступеня тяжкості" , — йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 505, Харківській — 326, Херсонській — 146, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей − як тих, яких викрала намагається позбавити ідентичності Росія, так і тих, що знайшли прихисток в ЄС.