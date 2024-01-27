Лукашенко вирушив із робочим візитом до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації, де зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Лукашенка.

Зазначається, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня Путін з Лукашенком святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда".

Також диктатори проведуть засідання ради Союзної держави, на яких обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".