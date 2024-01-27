Bloomberg: Танкер, який був атакований хуситами перевозив російську нафту

Танкер компанії "Trafigura", який за твердженнями представників компанії перевозив нафту російського походження був атакований хуситами у Червоному морі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер був атакований ракетою на виході із Червоного моря, що стало найбільшою атакою зі сторони хуситів за весь час.

Відповідальність за удар по Marlin Luanda взяли на себе єменські повстанці-хусити. Судно перевозило нафту російського походження - продукт, що використовується для виробництва пластмас і бензину - придбану за ціною, нижчою за верхню межу, встановлену країнами "Великої сімки", про що повідомив представник компанії "Trafigura".

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, судно забрало свій вантаж російського походження шляхом так званої передачі з судна на судно на ділянці акваторії Лаконської затоки на півдні Греції.

Цей район відіграє ключову роль у постачанні російської нафти на світовий ринок, а також в обробці поставок, що не перевищують верхню межу ціни, що також сприяє більш тіньовій торгівлі.

Той факт, що цим шляхом користується такий гігант ринку, як "Trafigura", промовисто говорить про те, що світові компанії готові використовувати непрозорі методи для експорту російських енергоресурсів.

Для Росії інцидент також не має бути приємним, адже саме через червоне море відбувається "чорний" експорт російських енергоресурсів до покупців в Азії.

Нагадаємо:

Єменські повстанці 26 січня атакували Нафтовий танкер Marlin Luanda під прапором Маршаллових островів, який перебував в Аденській затоці. Там спалахнула пожежа.