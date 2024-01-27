Україна та Польща розпочали технічні переговори щодо експортних ліцензій

Україна та Польща вже розпочали обмін листам на технічному рівні щодо запровадження механізму експортних ліцензій на українську сільгосппродукцію, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

Як відзначив Висоцький, Україна та Польща вже розпочали на технічному рівні обмін листами.

Зокрема він нагадав про те, що Україна вже запроваджувала механізм ліцензування з Румунією і Болгарією.

"Тому ми говоримо, що є позитивний досвід. І у діалозі можна буде знаходити спільні позитивні моменти для обох країн (Польщі та України, - ред.). Це все одно краще, ніж заборона і відсутність діалогу" , - пояснив Висоцький.

Також заступник міністра аграрної політики й продовольство відзначив, що ліцензування не передбачає квоти. За його словами, це означає, що експортер подає заявку Мінекономіки, далі вона йде до Мінагрополітики після чого очікується погодження від країни та видача ліцензії.

"Це означає, що просто прослідковуються об'єми експорту і прослідковується, хто є контрагентами, але це не йде мова про квоту" , - розповів заступник міністра.

Проблеми з імпортом продовольства з України

4 червня 2022 року набув чинності регламент про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі. У документі тимчасово призупинена низка тарифів, прописаних в Угоді про асоціацію України з ЄС. Через дію регламенту, низка країн почали зазнавати збитків від перенасичення ринків продукцією з України, що призвело до протестів.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Як писало Financal Times, Брюссель запровадить "запобіжні заходи", які дозволять блокувати продовольство з України, якщо це становитиме загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.