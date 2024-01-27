Кулеба: Україна має обнадійливі очікування від наступного саміту ЄС

Україна має обнадійливі очікування від наступного саміту Європейської ради. Він пройде наступного тижня, 1 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на спільній прес-конференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"У нас спільно є обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого. Є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була заблокована тривалий час через позицію окремих членів Європейського союзу. Але працюємо над розблокуванням і маємо обнадійливі кроки в цьому напрямку" , - сказав Кулеба.

Він зазначив, що з литовським міністром також обговорили майбутнє членство України в ЄС та НАТО. Глава МЗС відзначив допомогу Литви, яка є членом обох інституцій.

Крім того, Кулеба подякував литовським дипломатам у Вашингтоні, які працюють з обома партіями в Конгресі США для того, щоб допомогти ухвалити необхідні рішення щодо допомоги Україні.

Лютневий саміт ЄС

1 лютого у Брюсселі відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалено позитивне рішення про виділення фінансової підтримки в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо, що допомогу Україні блокує угорський прем'єр Віктор Орбан.В ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.

За даними Bloomberg, Угорщина також передумала блокувати створення військового фонду ЄС на 5,4 млрд євро для України.