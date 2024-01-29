ISW: Будь-яка пауза у бойових діях піде на користь РФ
ISW вважає, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній та зміцнення контролю над окупованими територіями. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Окрім цього, не зміняться максималістські цілі Росії щодо подальшого територіального завоювання в Україні.
ISW зазначає, що російські "гравці" можуть вдавати, що зацікавлені в пропозиції поступок щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід піти на превентивні поступки щодо територіальної цілісності України.
У повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів через закриті канали не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території. Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні.
Вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не розгорнеться одразу після будь-якого припинення вогню, і Росія може спробувати тимчасово вдавати згоду з цими вимогами, щоб якнайшвидше зміцнити контроль над окупованими територіями.
Військові аналітики наголосили, що немає підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб перешкодити Україні зробити це. Путін вже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, взяті в 1991 і 1994 роках.
Ключові висновки ISW за 28 січня
- Кремль і офіційні особи США відкинули чутки про готовність президента Росії Володимира Путіна брати участь у змістовних переговорах на тлі постійних вказівок з боку Кремля, що Росія прагне не менше, ніж повної капітуляції України та Заходу.
- Вимоги Росії щодо "нейтралітету" України та мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним із головних виправдань Путіна для його вторгнення в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ, який Путін наразі навряд чи розглядає.
- Президент Росії Володимир Путін повторив типові наративи Кремля, які звинувачують Україну у війні, а також наголошував на російських військах на Соледарському напрямку.
- Обставини катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня залишаються невідомими.
- Європейський Союз найближчим часом надасть Україні додаткові п'ять мільярдів євро для задоволення "нагальних військових потреб".
- Міністерство оборони Росії продовжує зусилля, спрямовані на розширення впливу Росії та віднесення попередніх операцій Групи Вагнера в Африці.
- Як повідомляється, у 2023 році Росія імпортувала передові мікрочипи та напівпровідники на суму 1,7 мільярда доларів, переважно із Заходу, в обхід західних санкцій.
- Російські війська просунулися поблизу Авдіївки на тлі продовження позиційних боїв на всій лінії зіткнення.
- Елементи нібито особистої приватної військової компанії (ПВК) мера Москви Сергія Собяніна, можливо, дислокувалися в Україні.
- 26 січня російські опозиційні ЗМІ повідомили, що російський військовослужбовець 234-го десантного полку 76-ї дивізії ВДВ Віктор Філонов, який служить в Україні, усиновив українську дитину з окупованої Донецької області.