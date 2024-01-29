Ізраїльська армія зруйнувала 20% тунелів ХАМАСу у Секторі Гази – WSJ

Ізраїль заявив, що завдає ударів по лікарнях та інших ключових об'єктах інфраструктури для захоплення тунелів.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

За словами ізраїльтян, виведення з ладу тунелів, довжина яких досягає 300 миль (майже 483 км), позбавить ХАМАС щодо безпечного зберігання зброї та боєприпасів, місця для укриття бойовиків, командно-контрольних центрів для свого керівництва та можливості маневрувати територією.

Ізраїль намагався знищити тунелі різними методами: затопити їх водою із Середземного моря, зруйнувати тунелі за допомогою авіаударів та рідкої вибухівки, обшуки із собаками та роботами, знищення входів та рейди висококваліфікованих солдатів.

Важко точно оцінити рівень руйнування тунелів, бо невідомо скільки кілометрів тунелів існує. За оцінками ізраїльських та американських військових, від 20% до 40% тунелів було пошкоджено або виведено з ладу. Більшість із них знаходиться на півночі Сектору Гази.

"Ізраїль має підрозділи, що спеціалізуються на розмінуванні тунелів, але багато з них є інженерами, навченими руйнувати тунелі, а не шукати заручників і лідерів ХАМАСу. Зокрема, для зачистки тунелів потрібно більше військ, зазначили чиновники" , - заявили американські чиновники.