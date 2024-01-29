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Курс валют НБУ на 29 січня

Курс валют НБУ на 29 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 січня зріс на 20 коп. до 37.78 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 41,06 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп. до 4.21 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 28 коп. до 48.09 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 43.71 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9:38 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.781 100 +0.199
EUR Євро 41.056 700 +0.141
RUB рубль 0.420 550 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 48.093 500 +0.277
CHF Швейцарський франк 43.707 900 +0.28
PLN Польський злотий 9.377 100 +0.031

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