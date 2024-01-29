Курс валют НБУ на 29 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 січня зріс на 20 коп. до 37.78 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 41,06 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп. до 4.21 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 28 коп. до 48.09 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 43.71 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9:38 за 1 польський злотий.