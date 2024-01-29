Курс валют НБУ на 29 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 28 січня зріс на 20 коп. до 37.78 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 41,06 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп. до 4.21 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 28 коп. до 48.09 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 43.71 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9:38 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.781 100
|EUR
|Євро
|41.056 700
|RUB
|рубль
|0.420 550
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.093 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.707 900
|PLN
|Польський злотий
|9.377 100