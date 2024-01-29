ISW: РФ намагається дестабілізувати Молдову для запобігання інтеграції до ЄС

Кремлівські чиновники намагаються створювати інформаційні умови для дестабілізації політичної ситуації в Молдові, ймовірно, з метою запобігання інтеграції Молдови до ЄС, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що Росія незабаром може висунути претензії проти Молдови, які будуть пов'язані нібито з небажанням порозумітися з Придністров'ям.

Експерти ISW пояснили, що Кремль таким чином, швидше за все, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові і готовий для цього використати привід захисту своїх "співвітчизників за кордоном" та "Російського світу" – концепції, заснованої на розпливчастих визначеннях етнічних росіян різних країнах.

Росія може спробувати виправдати свою агресію чи зусилля щодо дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я перебувають у небезпеці через передбачувану відмову Молдови від процесу придністровського врегулювання.