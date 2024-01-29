Зеленський: Припинення допомоги Україні загрожує "перерозподілом світу"

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Сполучені Штати Америки не перестануть допомагати Україні, в іншому випадку Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу.﻿﻿ Про це Зеленський заявив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, повідомляє Українська правда.

"Я вірю, що Європа не залишиться одна. Тут питання комплексне. Перше: Європа одна не справиться на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінансами. Напевно, якби уся Європа об’єдналася, вона змогла б дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив: коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи" , – зазначив президент.

Зеленський додав, що затягування надання підтримки з боку США матиме вплив на об’єднану Європу.

"І тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – я думаю, що втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал: що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед – це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто буде протистояти Росії.

Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається, 100%. І це буде сигнал говорити про те, що і НАТО не буде таким міцним" , – зазначив він.

На думку Зеленського, якщо Сполучені Штати Америки відколються від НАТО, то ще хтось в Альянсі буде мати іншу думку щодо безпекового союзу, тому що мають економічні відносини з Російською Федерацією.

Так само може "посипатися" і санкційна політика західних країн щодо Росії за агресію, припускає президент.