Зеленський: Краще, щоб допомога від ЄС для біженців надходила в бюджет України

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама Україна їх розподіляла між цими людьми − на думку президента, таким чином ці гроші підтримували б українську економіку.﻿﻿ Про це заявив Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.﻿, повідомляє Українська правда.

Журналіст відзначила, що тільки в Німеччину виїхали з України близько 200 тисяч чоловіків призовного віку, і запитала, чи не слід німецькому уряду подумати над тим, щоб скорочувати соцдопомогу таким чоловікам, щоб цими грошима, які будуть зекономлені, підтримувати Україну.

"Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент − наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині.

Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина" , – сказав Зеленський.

Він пояснив, що нині частина грошей України лишилась у Європі, бо коли люди тікали з дому від війни, вони вивозили гроші. А потім Європа почала підтримувати Україну у Європі і всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались закордоном і в економіці тієї чи іншої держави.

"І зрештою гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього − ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли вест світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей" , − пояснив Зеленський.

Водночас він наголосив, що рішення, чи підтримувати українців, − це особисте рішення німців і Німеччини.

Він також закликав не узагальнювати питання українських біженців, зокрема, чоловіків, бо, за його словами, "тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини і можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхали раніше, є студенти".

Президент також додав, що дуже вдячний тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки і таким чином піднімають економіку і допомагають ЗСУ.

Він додав, що "не може (канцлер Німеччини − ред.) Олаф Шольц когось брати і повертати (в Україну − ред.) чи виштовхувати" з Німеччини.