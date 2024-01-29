У ЗСУ спростували захоплення росіянами Табаївки на Харківщині

Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, зауважив, що вихваляння противника у своїх пабліках щодо взяття Табаївки не відповідає дійсності, повідомляє Еспресо TV.

"У Куп'янському районі населений пункт Крохмальне важливий для російських військ, тому що це іміджево, їм потрібно перед виборами подати хоч якусь перемогу. У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися" , - прокоментував начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, втрата Крохмального для нас не є такою важливою, бо наші захисники перейшли на більш вигідні позиції.

"А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території – все, на що спромоглися загарбники.