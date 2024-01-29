Зеленський озвучив чисельність Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу" , - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях" , - додав Зеленський.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Олексій Резніков, бувши на посаді, заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Як він казав влітку 2022 року, до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.