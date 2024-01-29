США можуть уповільнити поставки зброї Ізраїлю для тиску на Нетаньягу – NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість уповільнення або призупинення поставок деяких видів зброї до Ізраїлю, щоб чинити тиск на прем'єра Біньяміна Нетаньягу та змусити його прислухатися до давніх закликів США скоротити масштаб військової операції в Газі. Про це пише NBC News з посиланням на трьох нинішніх та одного колишнього американських посадовців, повідомляє Європейська правда.

За словами джерел, після того, як тижні приватних запитів адміністрації Байдена дали менше результатів, ніж бажає Білий дім, США розглядають можливість уповільнення або призупинення поставок в надії, що це підштовхне Ізраїль до таких дій, як відкриття гуманітарних коридорів для надання більшої допомоги палестинському цивільному населенню.

За вказівкою Білого дому, Пентагон вивчає, яку зброю Ізраїль просить надати, та яка може бути використана як важель впливу, повідомили співрозмовники NBC News, втім, жодних рішень ще не ухвалили.

За їхніми даними, ізраїльські урядовці продовжують просити адміністрацію президента США про надання більшої кількості зброї, зокрема великих авіаційних бомб, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Як стверджують неназвані посадовці, адміністрація зосереджена на наступальній військовій техніці та навряд чи сповільнить постачання засобів протиповітряної оборони.

Водночас американські урядовці також обговорюють можливість надання Ізраїлю більшої кількості озброєнь, про які він просить, як стимул для здійснення деяких кроків, про які просили США, повідомляють джерела.

У матеріалі йдеться, що в адміністрації Байдена продовжують розчаровуватися тим, що Ізраїль часто ігнорує їхні заклики дбати про мінімізацію шкоди палестинському цивільному населенню.

Це розчарування нещодавно зросло і в Пентагоні, тоді як Байден та інші посадовці Білого дому вже давно непублічно висловлюють роздратування тим, як Нетаньягу веде війну, зазначають джерела.