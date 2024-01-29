Ціни на нафту зростають на тлі напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту еталонних марок зростають у понеділок вранці на новинах про загибель американських військових в Йорданії в результаті атак безпілотників, повідомляє Enkorr.

Ціна березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:07 за київським часом становить $83,97 за барель, що на $0,42 (0,5%) вище за показник на закриття попередньої сесії. Минулої п'ятниці ціна на ці контракти підвищилася на $1,12 (1,4%), до $83,55 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на вказаний час зросли на $0,36 (0,46%) і становили $78,37 за барель. За підсумками минулої сесії вони здорожчали на $0,65 (0,8%) – до $78,01 за барель.

За підсумками минулого тижня, ціна на Brent зросла на 6,4%, рекордними темпами з середини жовтня, WTI – на 6,5%, максимально з початку вересня.

Ціни на нафту минулого тижня отримали підтримку з боку даних, які вказали на падіння запасів і видобутку нафти в США минулого тижня, зазначив аналітик SIA Wealth Management Колін Чешинський. Додатковим позитивним чинником стали очікування нових стимулів у КНР.

Тим часом військові США повідомили про атаку безпілотників на американську базу на північному сході Йорданії поряд із кордоном із Сирією. Троє військових загинули, ще 34 дістали поранення. Президент США Джо Байден у неділю заявив, що воєнізовані формування, що підтримуються Іраном, несуть відповідальність за цю атаку.

Тепер багато залежатиме від реакції США та дій Ірану, який може закрити Ормузьку протоку, зазначив Тарік Захір із Tyche Capital Advisors в інтерв'ю MarketWatch. «Ми перебуваємо на межі ескалації, що може серйозно позначитися на нафтових потоках», – додав він.

Дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють, в США збільшилася на дві й становила 499 одиниць. Число газових установок тим часом скоротилося на одну, до 119-ти.