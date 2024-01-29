"Нафтогаз" відновив роботу сервісів після хакерської атаки
НАК "Нафтогаз України" відновив роботу всіх онлайн-сервісів, вебсайти та кол-центр компаній працюють у штатному режимі, повідомляє Економічна правда.
"Роботу всіх онлайн-сервісів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та Газмереж відновлено. Вебсайти та кол-центр компаній працюють у штатному режимі", – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що причиною збоїв у роботі сервісів "Нафтогазу" та низки інших держкомпаній та стала масштабна кібератака на датацентр "Парковий".