"Нафтогаз" відновив роботу сервісів після хакерської атаки

НАК "Нафтогаз України" відновив роботу всіх онлайн-сервісів, вебсайти та кол-центр компаній працюють у штатному режимі, повідомляє Економічна правда.

"Роботу всіх онлайн-сервісів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та Газмереж відновлено. Вебсайти та кол-центр компаній працюють у штатному режимі" , – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що причиною збоїв у роботі сервісів "Нафтогазу" та низки інших держкомпаній та стала масштабна кібератака на датацентр "Парковий".