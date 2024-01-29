Зеленський проти силової мобілізації на вулицях, очікує на законопроєкт

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно неправильними" випадки, коли військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) забирають чоловіків силою на вулицях. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому каналу ARD, повідомляє Ліга.net.

За його словами, мобілізація має бути справедливою, але варто пам'ятати і про демобілізацію.

"Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але подяки від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не закриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що хотів би "комплексний та справедливий" законопроєкт.

"Ніхто не говорить про популярність чи непопулярність рішення. Важливо, щоб військові та Міноборони справедливо вирішили це питання" , — заявив президент.

Глава держави наголосив, що випадки пошуку призовників на вулицях із застосуванням сили "дуже неправильні".