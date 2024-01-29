"Альтернатива для Німеччини" програла місцеві вибори на сході країни

Представник консервативної партії ХДС Крістіан Геррготт переміг кандидата від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Уве Трума у другому турі регіональних виборів у східній землі Тюрингія в неділю, повідомляє Європейська правда.

Кандидат від "АдН" Трум впевнено лідирував у перегонах, коли в опитуваннях щодо парламентських виборів два тижні тому мав 45,7% підтримки проти 33,3% у конкурента від ХДС, але в неділю набрав лише 47,6% голосів проти 52,4% у Херрготта.

39-річний лідер партії ХДС у Тюрингії Геррготт, який є депутатом парламенту землі з 2014 року, тепер 9 лютого вступить на посаду керівника округу.

"АдН" користується значною підтримкою в Тюрингії – наразі її рейтинг схвалення значно перевищує 30% – як і в кількох інших східних землях. Її рейтинг також зростає в національному масштабі, коливаючись на позначці 20%.

Внутрішня розвідувальна служба Німеччини заявила, що "АдН" у Тюрингії та її лідер Бйорн Хьоке є "правими екстремістами", які становлять загрозу для демократії. Обидва перебувають під наглядом протягом багатьох років.

Це перші вибори після оприлюднення інформації про зустріч "АдН", де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Ця історія викликала обурення та призвела до численних мітингів по всій країні, в яких взяли участь понад мільйон людей, протестуючи проти правого екстремізму і за демократію.

Втім масові протести проти ультраправих у Німеччині не вплинули на кількість охочих приєднатися до правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").