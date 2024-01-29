Зеленський хотів би, щоб усі військовозобов'язані чоловіки повернулися в Україну
Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни. Про це він заявив у інтерв'ю каналу ARD, повідомляє Ліга.net.
За його словами, на початку великої війни люди виїжджали за кордон із різних причин.
"Люди рятували своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. Хтось виїжджав, а хтось залишався тут. Це був вибір кожної людини, і це факт. Сьогодні хтось повернувся, і ми їм вдячні. Не лише воювати, але й будувати і працювати. Таке відчуття, що йдеться лише про фронт", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що фронт залишається питанням номер один, але в Україні мільйонна армія.
"Близько 30 млн осіб працюють. Ми говоримо про всіх людей в Україні. Вони всі захищають країну на своїх місцях, є оборонні підприємства, є вчителі, медики", – заявив президент.
Глава держави наголосив, що українська влада хотіла б, щоб люди, які виїхали незаконно, повернулися до країни.
"Питання не в тому, щоб вони були в армії, ми хочемо, щоб вони платили податки, з яких ми платимо податки солдатам. Я не кричу Олафу Шольцу повернути їх, ми в демократичному світі. Потрібно, щоб працював закон, згідно з яким органи виконували свої функції", – резюмував він.