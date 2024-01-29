Зеленський хотів би, щоб усі військовозобов'язані чоловіки повернулися в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни. Про це він заявив у інтерв'ю каналу ARD, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на початку великої війни люди виїжджали за кордон із різних причин.

"Люди рятували своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. Хтось виїжджав, а хтось залишався тут. Це був вибір кожної людини, і це факт. Сьогодні хтось повернувся, і ми їм вдячні. Не лише воювати, але й будувати і працювати. Таке відчуття, що йдеться лише про фронт" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що фронт залишається питанням номер один, але в Україні мільйонна армія.

"Близько 30 млн осіб працюють. Ми говоримо про всіх людей в Україні. Вони всі захищають країну на своїх місцях, є оборонні підприємства, є вчителі, медики" , – заявив президент.

Глава держави наголосив, що українська влада хотіла б, щоб люди, які виїхали незаконно, повернулися до країни.