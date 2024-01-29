В Ужгороді почалася зустріч Єрмака та Кулеби з Сійярто

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися в Ужгороді з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто, повідомляє Європейська правда.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник офісу президента Андрій Єрмак та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин" , – йдеться в повідомленні МЗС України.

У повідомленні Офісу президента йдеться, що "очікується відвертий і конструктивний діалог для налагодження відносин між державами".

Раніше повідомляли, що зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Перед цим Сійярто мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.