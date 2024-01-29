У ЗСУ розповіли, як Україна використовує вцілілі "Шахеди"

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як Україна використовує перехоплені та вцілілі ворожі дрони Shahed, повідомляє Армія Інформ.

На запитання ведучої, чи запускають українські воїни вцілілі Shahed назад по ворогу, Юрій Ігнат розсміявся: "Дуже хочеться, правда?"

"Ну, мабуть, не буде це раціональним. Може, краще якомусь колекціонеру продати і купити 10 українських за ті гроші. Ну, це так, жартома кажу" , — сказав він в ефірі телемарафону.

З іншого боку, Ігнат пояснив, що найцінніше в цих Shahed — це інформація і докази для західних партнерів України, що санкції працюють недостатньо і ворогам вдається отримувати західні мікросхеми для створення зброї і знищення українців.

"Найцінніше, що ми можемо видобути звідти, — це інформація, чи щось там ворог змінює, не змінює. Ну, але головне — взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини використовують Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців" , — розповів речник Повітряних сил.

Крім того, за його словами, завдяки таким вцілілим Shahed українські захисники досліджують, як саме з ними можна боротися.

"Власне, це те головне, що можна дослідити. Як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема, засобами радіоелектронної боротьби" , — зазначив речник Повітряних Сил.