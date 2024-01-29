ЗСУ будують лінії оборони цілодобово – Сухопутні війська

Українські воїни цілодобово зводять лінії оборони на фронті. До того ж у ЗСУ є позиції, які стримають російських окупантів "у разі чого". Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.

"Цілий комплекс споруд, які будують цілодобово на всіх ключових точках, які визначило командування. Робота не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах" , - розповів Фітьо.

Він додав, що у Сил оборони є позиції, які стримуватимуть ворога "у разі чого".