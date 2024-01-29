Французький інвестор готовий купити lifecell за $500 млн

Французька інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за українські підрозділи Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Про це з посиланням на власника NJJ Capital Ксав'є Ньєля пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу, зокрема lifecell, наприкінці 2023 року. Договір із NJJ Capital було підписано 29 грудня.

Телекомунікаційні підприємства Ньєля вже працюють у Польщі через телекомунікаційну компанію Iliad, а великий обсяг роумінгового трафіку між країнами означає, що угода "має сенс", заявив Ньєль на зустрічі з Паризькою асоціацією преси для ділових журналістів у понеділок.

Він сказав, що ціна "дешева" порівняно із прибутком українського оператора зв'язку Lifecell.

Ксав'є Ньєль – французький бізнесмен, №439 у списку Bloomberg Billionare Index зі статком $6,08 млрд. Він засновник французького інтернет-провайдера та оператора мобільного зв'язку Iliad, який працює під брендом Free у Франці та під брендом Play у Польщі.