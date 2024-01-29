ГУР: Україна та Росія готують новий обмін полоненими

Попри падіння літака Іл-76 і заяви російської сторони, що обмінів полоненими між Україною і Росією тепер не буде, переговорники з обох сторін, які залучені до процесу обміну полоненими, продовжують комунікації. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, це дає підстави представникам ГУР вважати, що новий обмін полоненими відбудеться найближчим часом.

"Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати" , – сказав Юсов.

Він додав, ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в тому, щоби з’ясувати обставини того, що сталося, і паралельно продовжувати процес переговорів щодо звільнення полонених.

"Звичайно, позитивно вона не може вплинути. Мова йде про одразу категоричну позицію держави-агресора. Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясувати оперативні обставини і паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які знаходяться здебільшого у край важких умовах" , – сказав представник ГУР.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що, на його думку, обмін полоненими "найближчим часом усе ж відбудеться". Хоча одразу після повідомлень про падіння літака Іл-76 голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що тепер про обмін "не може бути й мови".

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