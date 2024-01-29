Кабмін подав до Ради законопроекти про БЕБ: один зі структурних маяків МВФ

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроєкт "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи бюро. Цей закон є у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.﻿ Про це заявив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Проєкт №10439 розроблений з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України.

Проєктом пропонується:

передбачити вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора БЕБ, їх права та обов’язки, порядок прийняття ними рішень;

уточнити підстави звільнення директора БЕБ

встановити обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ.

Крім того, уряд подав законопроект №10440 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки.

Проєктом пропонується:

надання підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам письмових доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, детективом БЕБ або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні;

удосконалити порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, передбачивши, що виконання вказаної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена;

надати виключне права органам БЕБ та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

виключити Національну поліцію України та Службу безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю.

Нагадаємо, закон про БЕБ є частиною зобов’язань української влади у рамках програми з МВФ структурний маяк - кінець червня 2024 року.

Згідно з Меморандумом, влада обіцяє: