Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України. Про це йдеться у комюніке Ради ЄС, повідомляє Європейська правда.

Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

Йдеться про усі економічні санкції, запроваджені ЄС проти Росії, починаючи з липня 2014 року. Ці санкції були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Наразі вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, які охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.

У комюніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки Росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.

Нагадаємо, останній, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії схвалили у грудні 2023 року, він стосується російських діамантів.

До другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію.