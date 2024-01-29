Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва боєприпасів

Концерн Rheinmetall збудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди постачатимуть у тому числі й Україні. Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Паппергер відкинув звинувачення у повільному постачанні.

"Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців. Тепер ми в рекордно короткі терміни збудуємо новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання" , – сказав гендиректор.

Він зазначив хорошу співпрацю між урядом Німеччини та збройовою промисловістю.