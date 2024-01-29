Трамп може втратити 15% статків через два судових позови – Bloomberg

Дональду Трампу доведеться витратити майже всю готівку, яка в нього є, на врегулювання двох судових позовів. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Минулого тижня суд присяжних у Нью-Йорку зобов'язав Трампа заплатити близько $83,3 млн письменниці Джин Керрол у справі за наклеп. Цього тижня очікується рішення у справі про шахрайство, де Трампа можуть оштрафувати ще на $370 млн.

Bloomberg оцінює грошові активи Трампа в $600 млн, сам політик казав, що у нього більше ніж $400 млн готівкою.

"У нас багато готівки. Думаю, у нас значно більше ніж $400 млн, що дуже багато для девелопера. У девелоперів зазвичай нема готівки. У них є активи, а не готівки. У нас, здається, більше ніж $400 млн і з кожним місяцем ця сума суттєво збільшується" , – казав Трамп у квітні 2023 року.

Проте в будь-якому випадку, необхідність виплатити $453,3 млн "з'їсть" більшу частину цієї суми.

За оцінками Bloomberg, всі статки бізнесмена оцінюються в $3,1 млрд. Крім грошей, він має багато нерухомості, включаючи офісні та житлові будівлі на Мангетені, кілька полів для гольфу та клуб Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида.

В найгіршому випадку судові витрати зменшать статок Трампа на 15%, пише агентство.

Трамп заперечує правопорушення у всіх справах і вже оголосив, що оскаржить вердикт у справі Керролл. Швидше за все, він зробить те саме, якщо суддя присудить великий штраф у справі про шахрайство. Попри це, йому, ймовірно, доведеться відкласти гроші на спеціальний рахунок до завершення процесу апеляції.