Українці ставляться до поляків краще, ніж до російськомовних співгромадян – опитування

Київський міжнародний інститут соціології вирішив дізнатися, як українці ставляться до своїх співгромадян та інших етнічних груп. Результати опитування показали, що поляки респондентам трохи "ближчі", ніж російськомовні українці, повідомляє Ліга.net.

Українців запитали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками різних етнічних груп (соціальна дистанція. – Ред.). Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна — 7 (не пускав би в Україну).

Опитування показало, що респонденти найкраще ставляться до українськомовних українців (2,03).

Далі йдуть поляки (2,93), російськомовні українці (2,95), канадці та американці (3,04 та 3,07).

Відповідно до опитування, більшість українців готові допустити представників цих груп як членів своєї родини й близьких друзів.

Трохи гірше респонденти були налаштовані на французів та євреїв-жителів України (3,35 та 3,39 відповідно).

Передостанні місця у соціальній дистанції посідають африканці, роми, росіяни-жителі України, а також білоруси-жителі України.

Найгірше, логічно, українці ставляться до росіян, які проживають на території Росії. 80% опитаних заявили, що не пустили б їх в Україну навіть як туристів.