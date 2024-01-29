The Guardian: У ЄС спростували чутки про санкції проти Угорщини для допомоги Україні

Європейський союз не має планів запроваджувати економічні санкції проти Угорщини для того, щоб змусити її схвалити допомогу Україні від блоку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

"Документ, згаданий у статті Financial Times - це довідкова записка, написана секретаріатом ради під свою відповідальність, в якій описується поточний стан угорської економіки" , - розповів виданню неназваний високопосадовець ЄС.

Він уточнив, що в такій записці не міститься "якийсь конкретний план щодо довгострокового бюджету ЄС та Фонду для України, а також не викладається будь-який план щодо Угорщини".

За словами чиновника, переговори щодо перегляду бюджету ЄС, який передбачає допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро, продовжуються та ґрунтуються на пошуку компромісу.

Варто зауважити, що Угорщина наприкінці минулого року заблокувала виділення 50 млрд євро для України. Вона стала єдиною країною, яка проголосувала проти такого рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, видання Financial Times писало про те, що Євросоюз має план економічних санкцій проти Угорщини. Їх нібито можуть застосувати, якщо країна відмовиться підтримувати допомогу Україні.

Такі обмеження можуть спричинити крах угорської економіки, уточнювали у виданні. Зокрема, країні загрожує втрата робочих місць та уповільнення економічного зростання.