У ЦРУ заборонили аналітикам заходити в Telegram з робочих гаджетів – Bloomberg

У жовтні 2023 року Офіс директора національної розвідки, який контролює всі розвідувальні служби США, почав посилену роботу щодо OSINT – розвідки з відкритих джерел, зокрема з соцмереж. Для цього залучили аналітика та кіберексперта Джейсона Баррета, який займатиметься розробкою національної OSINT-стратегії. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Серед методів OSINT, які використовують в США, – загальнодоступні записи компанії, документи про закупівлі та супутникові зображення, а також Telegram. За словами джерела Bloomberg, Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту також використовувало методи з відкритим кодом, щоб допомогти ідентифікувати виробників китайської повітряної кулі-шпигуна, яка перетнула континентальну частину США на початку 2023 року.

Сам уряд США може побоюватися деяких інструментів, які використовуються для збирання OSINT. У ЦРУ, наприклад, аналітикам щодо Росії заборонено використовувати робочі комп’ютери для доступу до Telegram, популярного серед російських "воєнкорів". За словами джерел, аналітикам також заборонено брати з собою особисті мобільні пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до Telegram.

Також за кілька місяців до російського вторгнення в Україну репортери та аналітики аналітичних центрів змогли перевірити твердження про нарощування російських військ за допомогою комерційних супутникових зображень. Це допомогло адміністрації президента Байдена переконати американську громадськість у тому, що попередження щодо планів Росії вторгнутися в Україну були достовірними. Згідно з дослідженням у травні 2023 року в журналі Intelligence and National Security, ХАМАС покладався на телевізійні кадри та публікації в соціальних мережах, щоб отримати інформацію про озброєння та навчання Армії оборони Ізраїлю.

За словами джерела, повстанці-хусити використовували пошукові запити Google і комерційні дані про судноплавство, щоб визначити судна для нападу. За словами іншого інформатора, американські чиновники вважають, що Китай відстежує операції американських військово-морських сил шляхом моніторингу акаунтів тисяч моряків у соціальних мережах.