Суд ООН оголосить рішення щодо прийнятності скарги України проти Росії

Міжнародний суд ООН цієї п’ятниці оголосить рішення про прийнятність скарги України проти Росії щодо неправдивих звинувачень Києва у "геноциді на Донбасі", які Кремль використав для виправдання свого вторгнення, повідомляє Європейська правда.

Дату рішення оголосила пресслужба суду.

Проміжне рішення Суд має оголосити у п’ятницю 2 лютого – за підсумками розгляду попередніх заперечень від російської сторони.

Рішення мають оголосити на засіданні у Палаці миру в Гаазі о 15 годині за місцевим часом.

Нагадаємо, йдеться про скаргу України, подану 26 лютого 2022 року проти Росії, в якій Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії – говорячи про "геноцид на Донбасі".

У жовтні 2022 року РФ подала свої попередні заперечення у цій справі та поставила під сумнів, що Міжнародний суд може розглядати дану скаргу.

Останні слухання у цій справі відбулися у вересні 2023 року. Українська сторона на них закликала відхилити заперечення Росії та розглянути її позов у повному обсязі.