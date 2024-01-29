В ЦПД попередили про чергову інфопровокацію росіян від імені ОП

Росія здійснює чергову інформаційно-психологічну операцію, розсилаючи на електронні скриньки українців листи з повідомленнями нібито від Офісу президента України щодо здачі території в обмін на припинення вогню, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр протидії дезинформації.

"На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій". Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави" , — йдеться в повідомленні.

В Центрі протидії дезінформації та Кіберполіція закликали не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс.