Єрмак розповів про результати переговорів з главою МЗС Угорщини в Ужгороді
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори з главою МЗС Угорщини в Ужгороді засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні, повідомляє Європейська правда.
Про це Єрмак сказав у заявах для ЗМІ після переговорів.
"Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини і президента України. Вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку у наших відносинах", – сказав він.
За його словами, конкретні дати не обговорювалися, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб зустріч відбулася якомога швидше.
Він також зауважив: Київ зацікавлений у тому, щоб майбутня зустріч закінчилася "конкретними результатами".
Як повідомляли, візит глави МЗС Угорщини Петера Сійярто почався із зустрічі з главою Закарпатської ОВА на угорсько-українському кордоні.
Після того він вирушив на переговори до Ужгорода, де одним з основних питань була підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.