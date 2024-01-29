Кулеба анонсував кроки для вирішення спору щодо нацменшин з Угорщиною

Українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції з главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.

Міністр заявив, що питанню нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.

За його словами, угорський міністр перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони потребують або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів.

"Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали.

Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність", – заявив Кулеба.

За його словами, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, то тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того, щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини 8 грудня, його того ж дня підписав президент Володимир Зеленський.

Лідери угорських громад України позитивно оцінили новий закон.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також привітала ухвалення закону.