Російську чемпіонку дискваліфікували на 4 роки та відібрали нагороди

Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки з 25 грудня 2021 року через позитивний тест на допінг. Її позбавили всіх нагород за цей період, включно з золотою медаллю Чемпіоната Європи та командної перемоги на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляється на сайті Спортивного арбітражного суду.

Згідно з вердиктом суду, Валієва порушила антидопінгові правила перед Олімпіадою в Пекіні. Позитивний допінг-тест, результат якого виявили вже після того, як російська фігуристка стала олімпійською чемпіонкою в командних змаганнях. Валієву допустили до особистих змагань. Однак у лютому 2022 року Міжнародне антидопінгове агентство підтвердило, що російська фігуристка порушила антидопінгові правила.

Суд почав розглядати справу Валієвої з листопада 2022 року. WADA вимагала дискваліфікувати російську фігуристку на чотири роки. Спортивний арбітраж задовольнив вимоги антидопінгового агентства.

Термін дискваліфікації Валієвої бере відлік з 25 грудня 2021 року. Крім заборони змагатися, російську фігуристку позбавили усіх медалей, нагород і призових коштів. Зокрема, Валієва втратила "золото" Чемпіонату Європи-2022.

Після вироку Росія втратить і "золото" командних змагань Олімпіади-2022. Після перерозподілу медалей командними чемпіонами Ігор стала збірна США. "Срібло" та "бронза" відійшли, відповідно, Японії та Канаді. Вердикт щодо розподілу олімпійських медалей мають закріпити відповідні органи.