Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ - джерела
Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду призначили діючого керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляють джерела "Ділової столиці".
"Валерія Залужного відправлено у відставку", — сказало джерело.
Цю інформацію також підтверджують народний депутат Олексій Гончаренко, екснгардеп Борислав Береза, а також журналісти.
За даними журналіста Романа Цимбалюка, Генеральний штаб ЗСУ очолив Кирило Буданов.