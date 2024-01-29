Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ - джерела

Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду призначили діючого керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють джерела "Ділової столиці".

"Валерія Залужного відправлено у відставку" , — сказало джерело.

Цю інформацію також підтверджують народний депутат Олексій Гончаренко, екснгардеп Борислав Береза, а також журналісти.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Генеральний штаб ЗСУ очолив Кирило Буданов.