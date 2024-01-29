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Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ - джерела

Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ - джерела
Фото: Facebook

Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду призначили діючого керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють джерела "Ділової столиці".

"Валерія Залужного відправлено у відставку", — сказало джерело.

Цю інформацію також підтверджують народний депутат Олексій Гончаренко, екснгардеп Борислав Береза, а також журналісти.

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За даними журналіста Романа Цимбалюка, Генеральний штаб ЗСУ очолив Кирило Буданов.

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