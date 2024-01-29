У ОП офіційно заявили, що Заленський не звільняв Залужного
Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.
Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП.
На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів:
"Точно ні. Президент не звільняв головкома".
Раніше анонімні Telegram-канали, окремі політики і ЗМІ почали писати про начебто звільнення Залужного.
Одне із джерел УП в РНБО повідомило:
"Його (Залужного - ред.) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає".
Частина співрозмовників дотичних до Ставки Верховного головнокомандувача заперечила звільнення Залужного.
Джерела в ОП станом на 19:30 також повідомили що це неправда.